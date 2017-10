Anzeige

Esslingen (pol) - Zu einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 19-Jähriger aus Baltmannsweiler Verletzungen erlitten hat, ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03.55 Uhr in Esslingen in der Fleischmannstraße gekommen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Esslinger Polizei kam es zunächst in einer Disco zu Streitigkeiten zwischen dem 19-Jährigen und zwei weiteren unbekannten männlichen Personen. Als der 19-Jährige den Ort des Geschehens verließ, wurde er von den beiden Kontrahenten verfolgt. Eine Gruppe von Zeugen verfolgten die Personen und fanden dann den 19-Jährigen hinter einer Hausecke zusammengeschlagen auf dem Boden liegend vor. Die beiden Täter flüchteten zu Fuß. Nach ärztlicher Behandlung trat der 19-Jährige seinen Heimweg an. Das Polizeirevier Esslingen bittet nun weitere Zeugen, die Angaben zu den flüchtenden Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden.