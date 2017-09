Anzeige

Esslingen (red) - Am Dienstagabend gegen 19 Uhr lösten in einer Wohnung in der Rosenstrasse im Esslinger Stadtteil Mettingen die Rauchmelder aus. Die Feuerwehr Esslingen, die mit mehreren Fahrzeugen vor Ort war, stellte aber keinen Brand in der Wohnung fest. Lediglich geschmolzene Teelichter auf einem eingeschalteten Ölofen wurden vorgefunden. Diese hatten den Rauchmelder ausgelöst. Die Wohnung wurde belüftet. Ein Schaden ist nicht entstanden.