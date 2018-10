Anzeige

Nürtingen-Unterensingen (pol) Das Polizeirevier Nürtingen sucht den unbekannten Fahrer eines schwarzen SUV, der am Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr, auf der B 313 durch einen plötzlichen Spurwechsel einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 50-jährige Fahrer eines Mercedes war aus Richtung Nürtingen kommend auf der linken Spur in Fahrtrichtung Esslingen unterwegs. Kurz vor der Abfahrt zur A 8 an der Anschlussstelle Wendlingen befand er sich mit seiner Fahrzeugfront auf Höhe des auf der rechten Spur fahrenden SUV, als dessen Fahrer offenbar unvermittelt auf die linke Spur wechselte. Um eine Kollision zu vermeiden, zog der 50-Jährige seinen Wagen nach links und prallte in die Leitplanke. An seinem Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von 8 000 Euro. Der SUV-Fahrer fuhr weiter. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Hinweise zum Unfallverursacher werden unter Telefon 07022/92240 erbeten.