Esslingen (pol)Eine kurze Unachtsamkeit und schlechte Sichtverhältnisse führten am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall in der Weilstraße. Ein 19 Jahre alter VW Fox-Fahrer fuhr gegen 7.20 Uhr auf der Karl-Pfaff-Straße in Richtung Stuttgarter Straße. Beim Einbiegen in die Weilstraße übersah der junge Mann wegen Dunkelheit und starkem Schneefall einen 24-jährigen Fußgänger, der gerade die Straße überquerte. Der Fußgänger wurde vom Pkw erfasst, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.