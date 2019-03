Frickenhausen (pol)Stark betrunken ist ein 69 Jahre alter Frickenhäuser gewesen, der am Montagabend in der Ziegeleistraße einen Unfall verursachte. Der Mann war laut Polizei gegen 21.30 Uhr mit seinem VW Golf auf der abschüssigen Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Golf durchbrach eine Hecke sowie eine Steinmauer und durchquerte zwei Grundstücke, bevor er an einer weiteren Steinmauer zum Stehen kam.

Weil der Mann beim Unfall leicht verletzt wurde, brachte ihn ein Krankenwagen ins Krankenhaus. Seinen Führerschein musste der Fahrer abgeben. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 5.000 Euro.