Kirchheim (pol) - Eine 72-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt worden, teilte die Polizei mit. Die Frau befand sich kurz vor 15.30 Uhr auf dem Parkdeck Ebene 1 des Teck Centers und verstaute ihren Einkauf im Kofferraum. Von hinten näherte sich ihr laut Polizei der Unbekannte und griff der 72-Jährigen unvermittelt zwischen die Beine. Die Seniorin drehte sich daraufhin um und schrie so laut, dass der Täter in Richtung Treppenhaus davonlief. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat auffallend lange, schwarze, lockige Haare. Der Gesuchte trug dunkle, langärmelige Bekleidung und einen schwarz-weißen Schal sowie einen Rucksack. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/501-0 um Hinweise.

Anzeige