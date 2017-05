Unterensingen (red) - Zu einem nicht alltäglichen Unfall kam es am Mittwochnachmittag in der Nürtinger Strasse in Unterensingen. Eine 73-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr die Straße in Richtung Oberensingen, als sie verkehrsbedingt hinter einem abgestellten BMW warten musste.

Dabei verwechselte sie laut Polizei Gas und Bremse. Der Peugeot beschleunigte, rammte den vor ihm stehenden Wagen und blieb zwischen Mauer und BMW stehen. Die Feuerwehr Unterensingen musste das Fahrzeug zurückschieben, damit die drei Insassen aus dem Fahrzeug steigen konnten. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei rund 6000 Euro.