Esslingen (pol) – Drei Fahrzeuge sind am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in der Ulmer Straße zusammengestoßen – verletzt wurde iemand. Als Ursache vermutet die Polizei „eine kurze Unachtsamkeit“. Der 20-jährige Fahrer eines Renault Clio hatte in der Ulmer Straße offenbar einen wartenden Nissan Quasquai übersehen und fuhr diesem mit solcher Wucht auf, dass das Fahrzeug auch noch auf den davor stehenden Audi einer 28-Jährigen geschoben wurde. Durch den Unfall entstand ein Schaden von insgesamt rund 15 000 Euro. Der Clio des Unfallverursachers und der Nissan waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.