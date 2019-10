Filderstadt (pol)Auf der Zufahrt zum Festplatz ist am Freitagmorgen im Bereich der Tübinger Straße in Bernhausen ein 15-jähriger Radler von einem Pkw angefahren und leicht verletzt worden. Die 48-jährige Autofahrerin war nach Angaben der Polizei von der Tübinger Straße kommend in Richtung Festplatz unterwegs. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links auf dem kombinierten Rad-/Gehweg heranfahrenden Jugendlichen und kollidierte mit ihrer Fahrzeugfront mit dessen Fahrrad. Der Junge kam darauf zu Fall. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden dürfte rund 5000 Euro betragen.