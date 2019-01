Anzeige

Filderstadt (pol)Weil eine VW Golf-Fahrerin am Mittwoch im Siebenmühlental trotz Schneeglätte zu schnell unterwegs war, ist sie von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei zwei weitere Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt. Wie das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilt, war die 41-Jährige kurz vor 16 Uhr auf der L 1209 von Plattenhardt in Richtung Burkhardtsmühle unterwegs. In einer engen Kurve geriet sie vermutlich wegen zu hohen Tempos auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sie frontal auf einen entgegenkommenden Mercedes Benz G-Klasse. Einer nachfolgenden, 31 Jahre alten Fahrerin gelang es nicht, rechtzeitig zu bremsen, sodass sie mit ihrem VW Fox ins Heck des Geländewagens prallte.

Die Unfallverursacherin sowie die Fox-Lenkerin zogen sich Verletzungen zu. Die 41-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die 48-jährige Mercedes-Fahrerin und ihr 11 Jahre alter Sohn blieben ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Der Golf und die G-Klasse mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 18.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Außerdem musste ein Streufahrzeug die Landesstraße mehrmals räumen.