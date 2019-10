Filderstadt (pol)In der Ringstraße in Bonlanden ist am Mittwochmittag eine Vierjährige von einem Pkw erfasst und nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt worden. Gegen 14 Uhr rannte das Mädchen laut Polizei, ohne auf den Verkehr zu achten, zwischen am Straßenrand geparkten Pkw hindurch auf die Fahrbahn. Ein aus Richtung Richard-Wagner-Straße kommender, 33-jähriger Nissan-Lenker leitete daraufhin eine Vollbremsung ein.

Dennoch touchierte die Fahrzeugfront das Kind, das anschließend zu Fall kam. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde das Mädchen zur weitere Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht.