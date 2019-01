Anzeige

Filderstadt-Plattenhardt (pol)Einen kompletten Zigarettenautomaten haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag aus dem Radsportvereinsheim in Plattenhardt entwendet. Zwischen 23.25 Uhr abends und 13.15 Uhr Freitagmittags gelangten die Einbrecher nach Angaben der Polizei über eine eingeschlagene Glastür in den Flur des Gebäudes in der Römerstraße. Anschließend versuchten sie vergeblich, die Tür zur Gaststätte aufzuhebeln. Aus dem Flur nahmen sie den Zigarettenautomaten mit, den sie vermutlich in einem Fahrzeug abtransportierten. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/7091-3 um sachdienliche Hinweise.