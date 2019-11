Filderstadt (pol)Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von mehreren hundert Euro hat ein Unbekannter bei einem Fahrzeug-Aufbruch am frühen Montagmorgen erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, hörte ein Anwohner um vier Uhr ein lautes Geräusch. Der Täter muss zu diesem Zeitpunkt die Hecktür des abgestellten Fiat in der Enge Straße aufgehebelt und eine Schlagbohrmaschine, ein Akku-Winkelschleifer und andere Arbeitsgeräte an sich genommen haben. Die vom Täter verursachten Reparaturkosten am Fahrzeug können noch nicht beziffert werden. Der Besitzer zeigte die Straftat am Montagabend bei der Polizei an. Auf das Konto des gleichen Täters könnte ein weiterer Aufbruch gehen, der in der Zeit von Donnerstag vergangener Woche bis Montag, sieben Uhr, in der Hindenburgstraße verübt und am Dienstag beim Polizeirevier Filderstadt angezeigt wurde. Hier hatte der Aufbrecher ebenfalls Werkzeug und Akkugeräte in Höhe von mehreren tausend Euro aus einem abgestellten Citroën erbeutet. Am Fahrzeug war auch hier ein Schaden in unbekannter Höhe entstanden.

Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefon-Nummer 0711/70913 entgegen.