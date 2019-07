Fellbach (red)Bei einem Brand in einer Härterei in der Waiblinger Straße ist am Montagvormittag, um 8.10 Uhr ein Schaden von circa 150.000 Euro entstanden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein technischer Defekt an einer Lüftungsanlage den Brand verursacht, der sich innerhalb kurzer Zeit ausbreitete. In der Folge griff das Feuer auf den Dachstuhl über, wodurch dieser in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Feuerwehr Fellbach rückte mit sechs Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften an und löschte den Brand. Die Polizei war mit drei Streifenbesatzungen im Einsatz und sperrte mehrere Straßen ab, um den ungehinderten Löscheinsatz zu gewährleisten. Ferner waren der Rettungsdienst und der DRK Ortsverein vor Ort.