Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (dpa/lsw) - Ein 29-Jähriger sitzt nach einem Angriff auf seine Familie in Untersuchungshaft. Gegen den Mann aus Leinfelden-Echterdingen wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Der Mann war bei einem Familienstreit in der Nacht zum Freitag ausgerastet. Er griff demnach seine 27 Jahre Frau und einen 53-jährigen Angehörigen mit Schlägen und Tritten an. Er zertrümmerte zudem einen Nachttisch auf dem Kopf des 53-Jährigen und schüttelte seine zweijährige Tochter heftig. Die drei Angegriffenen flüchteten aus der Wohnung und riefen die Polizei. Sie wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den betrunkenen Mann in der Wohnung fest.