Filderstadt (pol) - Ziel einer mutwilligen Beschädigung ist ein vor der Asylunterkunft in der Tübinger Straße abgestelltes Auto geworden. Der 23-jährige Beschuldigte trat am Samstag gegen 04.10 Uhr mit den Beinen mehrfach gegen den geparkten Pkw. Bei der anschließenden Personenkontrolle konnte er sich nicht ausweisen und verweigerte die Angaben seiner Personalien. Im Rahmen der weiteren Klärung seiner Identität wehrte sich der deutlich alkoholisierte und renitente Kroate, wonach er auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen

wurde.