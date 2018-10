Anzeige

Esslingen (pol) Am Freitagmittag zwischen 11.30 und 12 Uhr ist es auf einem Parkplatz eines Lebensmittels-Discounters in der Stauffenbergstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein bislang Unbekannter streifte den Heckstoßfänger eines dort geparkten schwarzen Seat Alhambra einer 40-Jährigen aus Esslingen, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Esslingen unter 0711/3990-330 in Verbindung zu setzten.