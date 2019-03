Owen (pol)Eine 36-jährige ist bei einem Unfall zwischen Beuren und Owen am Montagnachmittag mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen. Bei Graupelschauer geriet sie in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahn und krachte dort in das Auto einer 28-jährigen, so die Polizei. Beide Frauen wurden mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Die Landstraße war zwischenzeitig komplett gesperrt. Der Schaden liegt bei Etwa 17.000 Euro.