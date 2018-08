Anzeige

Aichwald (pol) Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr im Bereich der Hauptstraße/Krummhardter Straße ereignet hat. Ein 19-jähriger Fahranfänger aus Neuhausen befuhr mit seinem Pkw Ford KA Cabrio die Hauptstraße in Richtung Aichschieß. Beim Befahren des Kreisverkehrs unterschätzte er seine Geschwindigkeit, kam ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Zierstein, durchbrach eine Hecke und kam im Bereich eines Wohnhauses zum Stehen. Durch den Unfall wurde sowohl der Cabrio-Lenker als auch sein 15-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden von einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.