Oberboihingen (pol) Der Polizeiposten Wendlingen sucht einen zirka 30 Jahre alten Mann mit dunklem Teint und kurzen, schwarzen Haaren, der am Donnerstagmittag vor einer 19-Jährigen onaniert haben soll.

Die junge Frau war gegen 12.50 Uhr auf einem Feldweg entlang der Marbach, in Verlängerung der Uhlandstraße unterwegs. Der entgegenkommende Mann, der ein Fahrrad neben sich schob, begann anschließend, an seinem Geschlechtsteil zu hantieren. Als die Frau sich in der Folge abwandte, bewegte sich der Unbekannte erneut in deren Sichtfeld und setzte seine Handlung fort.

Der Gesuchte war mit einem auffälligen, gelben Oberteil bekleidet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07024/92099-0 erbeten.