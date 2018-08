Anzeige

Ostfildern (pol) - Nach einem 20 bis 25 Jahre alten Mann, der sich am frühen Freitagmorgen in der Parkallee vor einer jungen Frau entblößt und onaniert hat, fahndet der Polizeiposten Ostfildern. Die 29-Jährige war nach Angaben der Polizei gegen 0.40 Uhr auf der Parkallee unterwegs, als sie den Unbekannten hinter ihr bemerkte. Kurz vor der Fußgängerampel zur Rinnenbachstraße drehte sie sich um und sah wie der Mann mit halb heruntergelassener Hose hinter ihr stand und sich an seinem Glied zu schaffen machte. Nachdem sie den Fußgängerüberweg überquert hatte und sich erneut umdrehte, war der Unbekannte geflüchtet. Der Mann soll etwa 170 bis 175 cm groß und von schmaler Statur sein. Bekleidet war er mit einer langen, schwarzen Sporthose und einem grauen Kapuzenpulli, dessen Kapuze er tief ins Gesicht gezogen hatte. Hinweise bitte an den Polizeiposten Ostfildern Telefon 0711/3416983-0.