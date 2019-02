Anzeige

Esslingen (pol)Auf etwa 24.000 Euro wird laut Polizei der Schaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Kreuzung der K 1216 und der L 1192 entstanden ist. Ein 40-jähriger Ostfilderner war gegen 5.40 Uhr mit seinem VW Scirocco auf der Kreisstraße von Ostfildern-Nellingen herkommend unterwegs. An der Kreuzung zur L 1192 erkannte er ein vorfahrtsberechtigtes, sich mit mäßiger Geschwindigkeit aus Richtung Esslingen näherndes Winterdienstfahrzeug und entschloss sich, noch vor diesem die Kreuzung zu überqueren. Dabei übersah er jedoch, das auf dem Fahrstreifen neben dem Winterdienstfahrzeug ein Mercedes Citan vorbeifuhr, der durch das Streufahrzeug verdeckt war. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings waren der VW und der Mercedes nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst geborgen werden mussten.