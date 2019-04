Esslingen (pol)Ein schwer verletzter Motorradfahrer und ein Schaden in Höhe von etwa 7.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen kurz vor 6 Uhr ereignet hat. Eine 60 Jahre alte Skoda-Fahrerin fuhr mit ihrem Wagen laut der Polizei auf der Hohenheimer Straße ortsauswärts. An der Einmündung der Champagnestraße übersah sie einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, der aus Richtung Breslauer Straße in Richtung Champagnestraße fuhr. Obwohl der 52-jährige Biker noch reagierte und abbremste, konnte er eine Kollision der Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Der Zweiradfahrer stürzte und wurde nach derzeitigem Kenntnisstand schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden.