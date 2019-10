Esslingen (pol)Unter Drogeneinfluss hat ein Autofahrer am Donnerstagmittag, gegen 12.45 Uhr, in der Fritz-Müller-Straße einen Auffahrunfall mit beträchtlichem Sachschaden in Höhe von annähernd 20.000 Euro verursacht. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte der 24-Jährige Audifahrer Gas- und Bremspedal verwechselt haben, weshalb er ins Heck des vor ihm fahrenden Renault krachte. Nach dem vorläufigen Ergebnis eines beim Unfallverursacher durchgeführten Drogentests stand dieser unter Drogeneinfluss, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei niemand.