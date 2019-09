18.09.2019: Im Daimler-Werk Mettingen kam es am Mittwochmorgen zu einem Brand.

Esslingen (red)Am Mittwochmorgen kam es im Daimler-Werk Mettingen zu einem Brand in einer Werkshalle. Die Feuerwehr Esslingen wurde mit dem Löschzug zur Unterstützung angefordert. Nach bisher unbestätigten Informationen sollte in der Halle eine Maschine brennen, so berichteten Mitarbeiter. Mit mehreren Trupps unter Atemschutz und mehreren Löschrohren wurde der Brand bekämpft. Informationen zu Verletzten liegen derzeit nicht vor.