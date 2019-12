Esslingen (pol)Mit Verletzungen in bislang unbekannter Schwere ist ein Fußgänger nach der Kollision mit einem Pkw am Montagabend in ein Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei war eine 53-Jährige gegen 17.45 Uhr mit ihrem Smart auf der Alleenstraße von Zell herkommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Kurz nach der Einmündung Röntgenstraße übersah sie einen 60 Jahre alten Fußgänger, der den dortigen Zebrastreifen überquerte. Der Mann wurde von der Front des Kleinwagens erfasst und zu Boden geschleudert. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an dem Smart wird auf 500 Euro geschätzt.