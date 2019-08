Esslingen (pol)Am Mittwochmorgen hat sich in Mettingen ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad ereignet. Kurz vor sieben Uhr befuhr ein 18 Jahre alter Mercedes-Lenker nach Polizeiangaben die Cannstatter Straße in Richtung Stuttgart und wollte mit seinem Wagen nach links wenden. Ein nachfolgender, 51-jähriger Motorradfahrer erkannte das Wendemanöver wohl zu spät und fuhr links am Mercedes vorbei. Daraufhin kollidierte die Yamaha mit der Seite des Pkw. Der Biker kam zu Fall und rutschte, ehe er zum Liegen kam, mit seiner Maschine über den Gegenfahrstreifen. Er zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu und wollte sich nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen, die zudem abgeschleppt werden mussten, beläuft sich auf schätzungsweise 12.000 Euro. Zur Reinigung der mit Betriebsflüssigkeiten verschmutzen Fahrbahn war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt.