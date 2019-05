Esslingen (pol)Ganz erheblich betrunken war ein 30 Jahre alter Pedelec-Fahrer, der am späten Montagabend auf der Adenauerbrücke auf ein stehendes Fahrzeug aufgefahren ist. Der Radler war laut der Polizei gegen 23.30 Uhr mit seinem Mountainbike-Pedelec auf der L 1192 bergabwärts in Richtung Adenauerbrücke unterwegs. An der Ampel zur Auffahrt zur B 10 übersah er einen dort wartenden Audi A3 eines 35-Jährigen. Er krachte mit großer Wucht gegen das Heck des Audi, rutschte seitlich über das Fahrzeug und prallte gegen den linken Kotflügel eines in gleicher Richtung fahrenden VW Golf, dessen 27-jähriger Fahrer keinerlei Möglichkeiten hatte, um zu reagieren. Eine zufällig vorbeikommende Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um den verletzten Radler und versorgte ihn vor Ort. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Radfahrer starken Alkoholgeruch fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Alkoholwert von über 1,7 Promille, weshalb dem 30-Jährigen anschließend eine Blutprobe entnommen werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 5000 Euro geschätzt.