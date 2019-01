Anzeige

Esslingen (pol)Unachtsamkeit ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich Mittwochabend in der Seracher Straße ereignet hat. Ein 78 Jahre alter Esslinger war laut Polizei gegen 23 Uhr mit seinem 3er BMW auf der Seracher Straße unterwegs. Weil er kurz nicht aufpasste, geriet er mit seinem Wagen zu weit nach rechts und prallte dort mit so enormer Wucht gegen einen geparkten Ford Fiesta, dass sich der BMW im Anschluss überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien. Am BMW entstand Totalschaden. Auch der Ford war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er vom Abschleppdienst geborgen werden musste. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 60.000 Euro.