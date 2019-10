Nürtingen/Esslingen (pol)Zwei Fälle, bei denen der Einbrecher die Balkontüren angegangen hatte, sind am Freitagabend bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden. Im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 21.00 Uhr kletterte im Stadtteil Zizishausen ein Eindringling über ein Balkongeländer und hebelte die dortige Türe bzw. Fenster auf. Aus dem Reihenhaus wurden Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Durch Zertrümmern der Balkontürverglasung gelangte ein Einbrecher gegen 20.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in Esslingen-Berkheim. Sämtliche Räume wurden durchwühlt. Zum erlangten Diebesgut ist ein beträchtlicher Schaden zu verzeichnen. In beiden Fällen wurden Spuren durch die Spezialisten der Kriminalpolizei gesichert, wie die Polizei bekannt gab.