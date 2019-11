Leinfelden-Echterdingen (pol)In ein Wohngebäude in der Haldenstraße ist ein unbekannter Täter am Freitag, zwischen 18.30 Uhr und 21.00 Uhr, eingebrochen. Nachdem der Täter laut Polizeiangaben die Terrassentür aufgehebelt hatte, durchsuchte er die Wohnräume nach Stehlbarem. Soweit bislang bekannt, fielen ihm dabei mehrere Schmuckstücke in die Hände. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.