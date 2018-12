Anzeige

Ostfildern (pol) Ein Einbrecher nutzte wohl die einkehrende Dunkelheit, als er am Freitagabend in ein Einfamilienhaus in Ostfildern-Nellingen eingestiegen ist. Er soll über das Küchenfenster in das Haus in der Riegelstraße gelangt sein. Die Polizei vermutet, dass er zwischen 17 und 22.45 Uhr einstieg.

Im Wohnraum angekommen soll er sämtliche Räume und Behältnisse durchsucht haben. Letztlich entwendete er Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren vor Ort um den Einbrecher zu überführen.