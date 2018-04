Anzeige

Esslingen (pol) Ein Unbekannter ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Getränkemarkt in der Sulzgrieser Straße eingebrochen und hat dabei nach Polizeiangaben wohl mehrere Bierflaschen entwendet. Kurz nach zwei Uhr alarmierte ein aufmerksamer Anwohner die Polizei, nachdem er verdächtige Geräusche aus Richtung des Marktes gehört hatte. Vor dem Eintreffen der mit mehreren Streifenwagen anfahrenden Beamten konnte der Täter jedoch flüchten. Laut Beschreibung war er ca. 170 cm groß, hatte kurze Haare und eine helle Hautfarbe. Der genaue Umfang des Diebesguts ist noch nicht bekannt. Ermittlungen hierzu sowie zu Täter und Tathergang führt nun das Polizeirevier Esslingen.