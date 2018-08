Anzeige

Deizisau (pol) Laut Polizeiangaben hebelte der Täter in der Zeit von Mittwochabend, 23 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 9.45 Uhr ein Fenster der Gaststätte in der Marktstraße auf. Anschließend brach er zwei Geldspielautomaten auf und räumte sie aus. Weiterhin durchwühlte der Täter in der Küche mehrere Schubladen und erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.