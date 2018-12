Anzeige

Esslingen (pol) In der Zeit zwischen Freitag, 14.00 Uhr und Samstag, 11.40 Uhr ist in das Pfarrhaus in der Straße im Wiesengrund in Berkheim eingebrochen worden. Bislang unbekannte Täter hebelten zunächst die Haupteingangstür und dann mehrere Innentüren auf, wodurch ein beträchtlicher Schaden entstand. Im Gebäude wurden diverse Schränke und Schubladen durchwühlt. Zum möglichen Diebesgut und zur Höhe des angerichteten Sachschadens kann die Polizei noch keine Angaben machen. Zur Spurensicherung waren Spezialisten der Kriminaltechnik im Einsatz.