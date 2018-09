Anzeige

Esslingen (pol)In der Zeit von Dienstagnachmittag, 17.15 Uhr, bis Donnerstagmittag, 13 Uhr, ist ein noch unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Hirschlandstraße eingestiegen, wie die Polizei berichtet. Zutritt zum Gebäude verschaffte er sich bisherigen Erkenntnissen zufolge über eine aufgewuchtete Kellertür. Im Haus brach der Täter die Türen zu zwei Wohnungen auf und durchsuchte in der Folge sämtliche Räume. Dabei fiel ihm laut Polizei offenbar Schmuck und Bargeld in die Hände. Zum Wert der kompletten Beute liegen der Polizei noch keine Informationen vor. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.