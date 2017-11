Anzeige

Kirchheim/Teck (pol) - Respektlos zugegriffen hat ein Einbrecher am Freitag gegen 18.00 Uhr in der Kitteneshalde in Kirchheim, nachdem er über ein verschlossenes Fenster in das Zweifamilienhaus eingedrungen war. Nach Angaben der Polizei durchsuchte er sämtliche Stockwerke und Räume und entwendete neben dem Inhalt einer Kinderspardose Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Während den umfangreichen Fahndungsmaßnahmen sicherten Spezialisten der Kriminalpolizei die Spuren.