Owen (pol)Drei Fahrzeuge sind in der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 9.30 Uhr, auf dem Wanderparkplatz Hörnle bei Owen aufgebrochen worden, sagt die Polizei. Ein bislang unbekannter Täter schlug jeweils eine Scheibe an den Autos ein und entwendete ersten Erkenntnissen nach zwei mobile Navigationsgeräte im Wert von etwa 170 Euro sowie mehrere Ringe, die in einer Mittelkonsole lagen. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf zirka 600 Euro belaufen.