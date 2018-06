Anzeige

Kirchheim (pol) Eine 26-jährige Autofahrerin hat am frühen Sonntagmorgen den Diebstahl ihres Geldbeutels, zweier Mobiltelefone und eines Laptops angezeigt, wie die Polizei berichtet. Das Auto der Geschädigten befand sich am späten Samstagabend auf dem Parkplatz der Alleenschule in Kirchheim, wo es von unbekannten Tätern leergeräumt wurde. Besonders kurios war, dass am Fahrzeug keinerlei Aufbruchsspuren vorgefunden werden konnte, obwohl die junge Frau das Auto nach eigenen Angaben ordnungsgemäß verschlossen hatte. Der Wert aller entwendeten Gegenstände beträgt mehrere hundert Euro. Die Maßnahmen zur Ermittlung der Täter dauern an.