Dettingen (pol)Vier Fahrzeuge sind am späten Donnerstagnachmittag in einen Verkehrsunfall auf der B 465 verwickelt gewesen. Laut Polizei befuhr ein 44-Jähriger kurz vor 17.30 Uhr mit seinem VW Golf die rechte Fahrspur der Bundesstraße auf Höhe von Dettingen in Richtung Owen. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte er einen verkehrsbedingt stehenden Nissan eines 33 Jahre alten Mannes zu spät. Trotz eines Ausweichmanövers stieß der VW-Lenker mit dem vorderen rechten Kotflügel seines Golfs gegen das hintere linke Eck des Nissan, der hierdurch nach vorne geschoben wurde. Fast zeitgleich kollidierte der Golf mit seiner linken Fahrzeugseite mit einem auf dem linken Fahrstreifen in dieselbe Richtung fahrenden BMW eines 44-Jährigen. Dieser wurde hierbei nach links abgewiesen und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Ein entgegenkommender und in Richtung Kirchheim fahrender, 32 Jahre alter Skoda-Fahrer konnte nur durch eine Vollbremsung eine Kollision verhindern. Hierbei geriet sein Wagen jedoch ins Schleudern und wurde nach rechts an den dortigen Fahrbahnrand abgewiesen. Dort prallte er noch gegen einen Leitpfosten. Zwei Fahrer klagten nach dem Unfall über leichte Schmerzen, benötigten jedoch keinen Rettungsdienst. Drei Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 18.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die B 465 in beide Richtungen für längere Zeit voll gesperrt werden, was für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgte. Kurz nach 19 Uhr waren alle vier Fahrspuren wieder frei befahrbar.