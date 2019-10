Denkendorf (pol)Schwere Verletzungen hat ein 34-jähriger Fußgänger am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Rechbergstraße erlitten. Gegen 7.10 Uhr fuhr eine 57 Jahre alte Frau mit einem Renault Twingo in Richtung Esslinger Straße. Auf Höhe eines Discounters, im Bereich des dortigen Fußgängerüberwegs, erfasste der Wagen den Mann und lud ihn auf die Motorhaube auf. Im Anschluss wurde der 34-Jährige seitlich auf den Asphalt abgeworfen. Nachdem er noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt worden war, wurde er mit dem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gebracht. Vorsorglich war zum Transport des Verletzten auch ein Rettungshubschrauber angefordert worden. Den Schaden am Twingo schätzt die Polizei auf zirka 1.000 Euro.