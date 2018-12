Anzeige

Deizisau (pol)Weil er in seiner Flüchtlingsunterkunft randaliert hat, ist am Samstagvormittag ein 29-jähriger Gambier in Gewahrsam genommen worden. Der Randalierer zerstörte laut der Polizei kurz vor 10 Uhr in seiner Unterkunft in der Sirnauer Straße eine Zimmerlampe und verletzte einen Mitbewohner leicht. Nachdem er sich von den alarmierten Polizeibeamten nicht beruhigen ließ, musste er auf richterliche Anordnung bis Sonntag in einer Zelle des Polizeireviers Esslingen eingeschlossen werden.