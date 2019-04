Deizisau (pol)Etwa 11.000 Euro Schaden sind am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Gutenbergstraße entstanden. Ein 54 Jahre alter Audi-Fahrer war nach Angaben der Polizei gegen 8.10 Uhr von der Plochinger Straße her kommend in Richtung Zehntstraße unterwegs, in die er nach links abbiegen wollte. Hierbei übersah er offensichtlich einen entgegenkommenden Lexus eines 45-Jährigen. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, wodurch der Lexus so beschädigt wurde, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand niemand.