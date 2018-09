Anzeige

Esslingen (pol)Zu einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagabend, gegen 18.25 Uhr, in der Dornierstraße ereignet hat, bittet die Polizei Esslingen unter der Telefonnummer 0711/39900 um Zeugenhinweise. Die noch unbekannte Fahrerin eines roten Citroen war dabei aus der Parkplatzausfahrt eines großen Möbelhauses auf die Fahrbahn gefahren, ohne auf eine auf dem Radweg nahende 57-jährige Fahrradfahrerin zu achten. Die Frau musste laut Polizei deshalb auf die Straße ausweichen und kam dabei zu Fall. Zwar hielt die Pkw-Fahrerin danach kurz an, aber nicht um der Leichtverletzten zu helfen, sondern ihr die Schuld an dem Unfall zu geben, so die Polizei. Gesucht wird in diesem Zusammenhang insbesondere der Fahrer eines Linienbusses, der den Unfall beobachtet haben dürfte.