Nürtingen (pol)Weil sie, wie sie angab, mit ihrem CD-Spieler beschäftigt war, ist eine 24-Jährige am Dienstagmorgen mit ihrem Smart ungebremst in einen parkenden VW Golf geknallt. Die junge Frau war mit ihrem Wagen kurz nach 7.30 Uhr auf der Tiefenbachstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als sie zu weit nach rechts kam und auf Höhe der Hausnummer 51 ohne zu reagieren auf den geparkten Golf auffuhr. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde sie bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ihr Smart, der nur noch Schrottwert haben dürfte, und der VW Golf mussten anschließend von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden wird auf insgesamt knapp 10.000 Euro geschätzt.