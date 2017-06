Esslingen (pol) - In Esslingen hat am Freitag gegen 14 Uhr eine Gartenhütte auf einem Gartengrundstück an der Champagnestraße gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Häuschen bereits in Flammen und konnte nicht mehr gerettet werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Schaden auf ungefähr 25 0000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht endgültig geklärt, es könnte sich laut Polizei jedoch um einen technischen Defekt an einem Elektrogerät im Gartenhaus handeln.

Anzeige