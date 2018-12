16.12.2018 Brand auf einem Recyclinghof in Bonlanden

16.12.2018 Brand auf einem Recyclinghof in Bonlanden Quelle: SDMG

16.12.2018 Brand auf einem Recyclinghof in Bonlanden

16.12.2018 Brand auf einem Recyclinghof in Bonlanden Quelle: SDMG

16.12.2018 Brand auf einem Recyclinghof in Bonlanden

16.12.2018 Brand auf einem Recyclinghof in Bonlanden Quelle: SDMG

16.12.2018 Brand auf einem Recyclinghof in Bonlanden

16.12.2018 Brand auf einem Recyclinghof in Bonlanden Quelle: SDMG

16.12.2018 Brand auf einem Recyclinghof in Bonlanden

16.12.2018 Brand auf einem Recyclinghof in Bonlanden Quelle: SDMG

16.12.2018 Brand auf einem Recyclinghof in Bonlanden

16.12.2018 Brand auf einem Recyclinghof in Bonlanden Quelle: SDMG

Anzeige

Filderstadt (pol)„Nichts Dramatisches, aber zeitaufwendig“, so kommentierte Stadtbrandmeister Jochen Thorns das Feuer, das am Sonntagmorgen auf der Kompostieranlage Eichholz zwischen Bonlanden und Aichtal-Aich ausgebrochen war. Am frühen Abend konnte der Kommandant noch nicht sagen, wie lange der Einsatz noch dauern wird.

Um 11.35 Uhr ist der Alarm bei der Feuerwehr Filderstadt eingegangen. Das bis sechs Meter Höhe aufgeschichtete Schnittgut brannte auf einer Fläche von circa 1500 Quadratmeter und führte zu teils erheblicher Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot von 19 Fahrzeugen und 110 Einsatzkräften aus.

Die Glutnester lägen in den Bergen von Schnittgut drin, beschrieb Thorns eine Schwierigkeit der Brandbekämpfung. Mit einem Bagger und zwei Radladern wurde versucht, den Grünschnitt auseinanderzuziehen. Außerdem wurde ein mobiler Großventilator eingesetzt, um Wassernebel in das Geäst hineinzublasen. Zunächst musste die Feuerwehr aber ihre Schläuche bei der Firma Modine anschließen und einen Kilometer weit zum Brandgeschehen verlegen. Über die Ursache und die Höhe des Schadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.