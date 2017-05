Böblingen (pol) - Am Freitag zwischen 10.00 und 19.30 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher über die Wohnungstüre Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Glenrothes Straße. Er durchsuchte er dort die Räume und flüchtete mit Schmuck und anderen Wertgegenständen im Wert von mehreren Tausend Euro. Der dabei entstandene Schaden an der Wohnung beläuft gemäß Polizeibericht auf 500 Euro.

Anzeige