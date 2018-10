Anzeige

Kirchheim unter Teck (pol) Zu einem Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen ist es am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr auf der B 297 zwischen Kirchheim/Teck und Reudern gekommen. Ein 77-Jähriger wollte mit seinem Pkw VW auf Höhe der Abzweigung Hahnweide nach links abbiegen, was eine dahinterfahrende 87-jährige Daimler-Fahrerin zu spät bemerkte und auf den VW Golf des 77-Jährigen auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt und wurden durch den Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.