Bissingen an der Teck (pol) Eine unliebsame Begegnung mit dem Erdboden machte ein 17 -jähriger Mountainbike-Fahrer am Sonntag gegen 2.23 Uhr. Er befuhr den Verbindungsweg (Hofweg) von Hepsisau nach Bissingen und kam etwa 500 Meter vor der Einmündung in die Alte Weilheimer Straße ohne fremde Beteiligung zu Fall.

Er schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf und zog sich eine größere Platzwunde und Gesichtsprellungen zu. Da er deutlich unter alkoholischer Beeinflussung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.